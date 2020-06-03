سؤال برلمانى عن آلية إلزام المستشفيات الخاصة بتكلفة علاج كورونا

وجهت الدكتورة إيفلين متى بطرس، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس الوزراء، ووزيرة الصحة والسكان، حول آليات الرقابة على المستشفيات الخاصة للتأكد من مدى التزامها بالتسعيرة الجديدة التي أقرتها الحكومة لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد.وأضافت عضو مجلس النواب، أن الأسعار التي أعلنتها الوزارة تشير إلى أن تكلفة اليوم للمريض بالعزل بغرفة بالقسم الداخلي تتراوح ما بين 1500 إلى 3000 جنيه، وتكلفة اليوم للمريض في الرعاية المركزة شاملة جهاز التنفس الصناعي تتراوح بين 7500 إلى 10000 جنيه، وتكلفة اليوم في الرعاية بدون جهاز تنفس صناعي تتراوح بين 5000 إلى 7000 جنيه.وتابعت، أن الواقع يقول إنه في ظل زيادة أعداد المصابين، واتجاههم لتلقي الخدمة الطبية عبر المستشفيات الخاصة، فإن الكثير من المستشفيات غير ملتزمة بتطبيق التسعيرة الجديدة، بل إن الأسعار يتم تحديدها على حسب هوى أصحاب المستشفيات، والمريض وذويه في ظل الحاجة الماسة لتلقي الخدمة الطبية خشيةً من تدهور حالته، يجد نفسه مُرغمًا لدفع مبالغ مالية طائلة.وتساءلت "إيفلين متى"، ما هي آليات وزارة الصحة للتأكد من التزام المستشفيات الخاصة بالتسعيرة الجديدة، وما هي الإجراءات التي تمتلكها حال المخالفة؟ كما أن إجراءات الرقابة تتطلب زيادة أعداد مفتشي العلاج الحر في الوزارة.