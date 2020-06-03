السراج يزور إسطنبول للقاء أردوغان غدًا

نشر عدد من وسائل الإعلام التركية المحلية خبرًا عن زيارة مقررة، غدا الخميس، لرئيس حكومة "الوفاق" الليبية، فايز السراج، إلى إسطنبول.يأتي هذا فيما لم تدل الرئاسة التركية بأى معلومات أو تصريحات حول أسباب الزيارة وأهدافها، ولكنها اكتفت فقط بخبر الزيارة وأن السراج سيذهب لمقابلة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة التركية عن بدء التنقيب عن الغاز قبالة سواحل ليبيا في إشارة واضحة إلى اتفاقية الحدود البحرية الموقعة نهاية العام الماضي بين أردوغان والسراج.