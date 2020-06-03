وزير تركى سابق: أردوغان لن يصمد أمام داوود أوغلو

كشف ياشار أوكويان، وزير العمل والشئون الاجتماعية التركي السابق وعضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض، أن عددًا من أعضاء حزب أردوغان الحاكم غير راضين عن الوضع الحالي داخل صفوفه، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون الانفصال عن العدالة والتنمية لصفوف حزب الديمقراطية والبناء، الذي يقوده رئيس الوزراء التركي الأسبق علي باباجان.وتابع أوكويان- في تصريحات اعلامية- إن "داوود أوغلو وباباجان سيساهمان كثيرًا في تراجع شعبية حزب أردوغان، خاصة وأن كليهما كانا في صفوف الحزب منذ تأسيسه وشغلا مناصب مهمة داخل الحكومة التركية".وأضاف أوكويان: "سيكون تأثير داوود أوغلو أكبر من باباجان على تراجع القاعدة الشعبية لحزب أردوغان ويرجع ذلك لنفوذه الكبير داخل هذه القاعدة، وكذلك في هيئاته الإدارية".وكشف أوكويان أن أوغلو سيوفر متطلبات المشاركة في الانتخابات من خلال تشكيل هيئات إدارية لحزبه، لا سيما فقد نظّم حزبه في 64 مدينة، كما يفعل الآن باباجان.كما شدد أوكويان، على أنه في كل الأحوال وبغض النظر عن محاولات العدالة والتنمية في إحداث تغيير قانوني الانتخابات والأحزاب، لكن الحزب الحاكم سيخسر في أول انتخاباتٍ تشهدها تركيا.