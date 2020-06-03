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الأربعاء 03 يونيو 2020 الموافق 11 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بيرو تتجاوز الـ174 ألف إصابة بكورونا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 08:32 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة في بيرو اليوم الأربعاء، أن اجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد بلغ 174.884 حالة، بينما تعافى 69.257 شخص من المرض، وغادروا المستشفيات.

وقالت الوزارة، في بيان بثته وكالة أنباء "إنديانا" الرسمية في بيرو اليوم، إن أعداد الوفيات جراء المرض بلغت 4.767 حالة وفاة حتى منتصف الليلة الماضية، وإن من بين المرضى، حوالى 60.6٪ من الرجال و39.4٪ من النساء.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن 69.257 شخص قد تماثلوا للشفاء التام وغادروا المستشفيات، بينما نقل 8.930 آخرون لتلقي العلاج.

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