"سوسن".. دوبليرة كادت هند رستم ان تتسبب في موتها

رفضت الفنانة الراحلة هند رستم تصوير آخر مشاهدها في فيلم "صراع في النيل" إخراج عاطف سالم.كان تصوير المشهد ينص على أن الفنانة الراحلة سوف تتلقى ضربة بآلة حادة على رأسها من الفنان محمود فرج فتسقط على إثرها في النيل.وبعد محاولات من المخرج عاطف سالم وافقت هند رستم على تصوير مشهد الضربة ولكنها رفضت السقوط في الماء خوفًا من الغرق مرة أخرى، بعد سقوطها في أحد المشاهد التي جمعتها بالفنان عمر الشريف.وبعد إصرار الفنانة هند رستم على رفضها لتصوير المشهد خوفًا من الغرق، اضطر عاطف سالم لتصويره بالاستعانة بـ"سوسن" مقابل 2 جنيه، بعدما أبلغته أنها بطلة في السباحة.لكن حدثت المفاجأة في أن الدوبليرة "سوسن" سقطت في المياة ولم تظهر، فصرخ الجميع، وقفز حسن حامد بطل السباحة لينقذها من الغرق بصعوبة بسبب تيار المياه الشديد وذلك حسبما ذكرت مجلة الكواكب.