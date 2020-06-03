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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار شرم الشيخ يستقبل طائرة خاصة لإجلاء 218 إيطاليًا

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 01:48 ص
مطار شرم الشيخ
مطار شرم الشيخ
محمود السعدى
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كشف مصدر مسئول بمطار شرم الشيخ الدولى أن المطار سيستقبل، صباح اليوم الأربعاء، رحلة جوية تابعة لشركة طيران إيطالية خاصة، لنقل 218 راكبًا إيطاليًا من شرم الشيخ والغردقة، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتعبة فى تلك الظروف.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه عقب وصول الطائرة سيتم اتخاذ التدابير الصحية للكشف على الركاب قبل صعودهم على متن الطائرة، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من عدم حملهم الفيروس القاتل، حيث ستغادر الطائرة متوجهة إلى مطار الغردقة الدولى لنقل عدد من الركاب الإيطاليين هناك والراغبين فى العودة إلى بلادهم.

وأشار المصدر إلى أن مطار شرم الشيخ الدولى يشهد، خلال الفترة الحالية، زيادة فى الرحلات الجوية الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولى تابعة لشركة "مصر للطيران"، والتى وصلت إلى 4 رحلات أسبوعيا، فضلا عن وصول بعض الطائرات الخاصة التابعة لرجال الأعمال المصريين.

وأوضح المصدر أن السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ تواصل عمليات التعقيم والتطهير لكافة صالات السفر والوصول وكافة المنشآت الإدارية والفنية التابعة للمطار، وفقا لتوجهيات الطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، ونائبه الطيار منتصر مناع، وتنفيذا لإرشادات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

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