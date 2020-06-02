الإبراشى: رجاء الجداوى تتلقى العلاج «زى أى حد»

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن اللجنة المعنية بإعادة الصلاة بالمساجد ستناقش، غدًا، الإجراءات التى سيتم اتباعها خلال أداء صلاة الجمعة فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19"، موضحًا أنه علم من المعنيين أن هناك مقترح بغلق المسجد حال اكتمال العدد به.وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" المصرية: "يوجد اقتراح عندما يمتلئ المسجد سيتم إغلاقه ومن الممكن أن يتم إيجاد وسيلة لأداء الصلاة خارجه، ولكن المناقشات مازالت قائمة، غدًا ستتم مناقشة ذلك".وأضاف أنه علم أن هناك عقوبات على المساجد التى ستخالف القرارات الطبية والاحترازية التى سيتم الإعلان عنها تتمثل فى "إغلاق المسجد المخالف".ولفت "الإبراشى"، إلى أن اللجنة ستواصل عملها، غدًا الأربعاء للوقوف على الأمر، مشددًا على أن المشككين فى إجراءات الدولة والمعادين لها لن يتوقفوا عن بث الشائعات، علينا أن نحذر من ذلك، وتابع: "العالم ما قبل كورونا خلاف ما بعده".وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن مروجى الشائعات يستهدفون الفنانة رجاء الجداوى التى تعانى من فيروس كورونا وتتلقى العلاج الآن، وتابع: "لدرجة أنهم يقولون إنها تحظى باهتمام وواسطة فى تلقى العلاج، رجاء الجداوى بتتعامل زى حد لا يوجد علاج سوبر أو مميز فى علاج فيروس كورونا، ربنا يحميها من كورونا ومروجى الشائعات ومن يشككون".