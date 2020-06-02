خالد أبوبكر عن أزمة الأهلي وتركي آل الشيخ: نتيجة لم نتمناها

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن حزنه للنتيجة التي وصل إليها الخلاف بين النادي الأهلي والمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئه الترفيه بالمملكة العربية السعودية، والتي وصلت إلى صدور قرار مجلس إدارة النادي الأهلي برفع اسم المسؤول السعودي من القائمة الفخرية لرؤساء شرفه، بعد اجتماعه اليوم الثلاثاء.وقال أبوبكر، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "المستشار تركي آل الشيخ يعشق الأهلي، والأهلي ناد كبير، ولم يكن أحد يتمنى أن تصل الأمور إلى هذه النتيجة".ولفت أبو بكر إلى أن النادي الأهلى تعهد برد كل الأموال التي تبرع بها المستشار تركي آل الشيخ عن طريق وزير الشباب والرياضة.وختم أبو بكر:"الواقع خلال العامين الماضيين لم يكن مرضيًا لأحد واضطرتنا له الظروف".