إيبارشية المنيا تختتم دورة «تربية الأبناء» أونلاين

اختتمت إيبارشية المنيا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مساء اليوم، دورة تربية الأبناء، عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".وحصل المشاركون بالدورة على شهادة إتمام الدورة، وكتاب غروس جدد عن (تربية الأبناء)، تحت رعاية الأنبا مكاريوس أسقف عام المنيا.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالخماسين المقدسة التي تستمر حتى عيد العنصرة، والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.