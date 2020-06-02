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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

لأصحاب محلات الأحذية.. خطوتان لكسر الركود في ظل كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:08 م
محمد مهران، رئيس
محمد مهران، رئيس غرفة الجلود
دعاء أبو العزم
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قال محمد مهران، رئيس غرفة الجلود بالغرف التجارية، إنه رغم حالة الركود والكساد التي تمر بها الأسواق إلا أن تجار الأحذية لم يخفضوا أسعارها.

وطالب مهران، في تصريحات لـ"الدستور"، التجار بالتفكير خارج الصندوق للتعايش مع أزمة كورونا وخلق حلول تتناسب مع الوضع الحالي، مقترحا عليهم الاتجاه للبيع "أون لاين" عبر وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وتشغيل عمالة المحلات بتوصيل الطلبات بدلا من تسريحها، وكذلك عمل عروض تجذب عمليات البيع وتحريك عجله السوق، أيضا تقليل نسبة الأرباح كأحد أساليب تحريك حركة الأسواق وفق تداعيات التعايش مع الوضع الراهن.

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