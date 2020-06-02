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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: فعل تركيا في ليبيا عدوان صارخ تدعمه «الوفاق»

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:14 م
ليبيا
ليبيا
محمد عمر
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قالت دولة الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن ما تقوم بها تركيا في ليبيا هو انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.

وشددت الإمارات، في رسالة وجهتها الحكومة الإماراتية إلى مجلس الأمن، ردا على اتهامات مندوب الوفاق الليبية الباطلة والمغلوطة ضدها، أنهم ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في مسار برلين حول ليبيا، في إشارة إلى اجتماع برلين الذي رعته ألمانيا يناير الماضي، وضم بعض الدول الإقليمية والقوى الكبرى لوضع حل سياسي لإنهاء الأزمة في ليبيا.

وأكدت الإمارات أن التدخل التركي العسكري في ليبيا فاقم الأزمة الإنسانية هناك، مشددا على مواصلة أبو ظبي دعم الحل السياسي السلمي في ليبيا.

وأعربت الحكومة الإماراتية عن أسفها لمحاولات مندوب الوفاق الليبية لتشتيت الانتباه لدور تركيا الخطير في ليبيا، مؤكدة في الوقت ذاته استيائها من التصريحات الخاطئة لمندوب الوفاق الليبية في الأمم المتحدة بشأن الإمارات.

وشددت الإمارات على رفضها بشكل قاطع الادعاءات غير الصحيحة بشأن عدم الامتثال للعقوبات على ليبيا.

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