أخصائية تغذية توضح كيفية الحصول على الفيتامينات من الأطعمة (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان عبدالله، أخصائي تغذية وسلامة غذاء، إنه يمكن الحصول على الفيتامينات من الأغذية الصحية وليس من المكملات الغذائية فقط.وأضافت أخصائي تغذية وسلامة الغذاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، أن الجسم لا يصنع فيتامين سي والزنك ولهذا يجب أن يحصل عليهم من مصادر خارجية.وأوضحت أن الفلفل الألوان يعطي للجسم ما يحتاجه من فيتامين سي بنسبة تصل إلى 150%، مشيرة إلى أن ثمرة الكيوي تحتوى على 80% من احتياجات الجسم من فيتامين سي.