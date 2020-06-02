«مستقبل وطن» يوفر سيارة لنقل ضحايا كورونا بزفتى

قال حزب مستقبل وطن في زفتي بالغربية، إنه في ظل مناشدة المواطنين للقائمين على المنظومة الصحية وشكواهم من ارتفاع أسعار نقل الموتى المبالغ فيها، خاصة من المصابين بفيروس كورونا، التي قد تصل لـ٥ آلاف جنيه، توصلت أمانة الحزب مع المسؤولين لتوفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الموتى مجانًا.وأكد حزب مستقبل وطن بالغربية أن سيارة الإسعاف ستبدأ نقل ضحايا كورونا غدًا الأربعاء، وسيتم التواصل والتنسيق مع الحزب من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثامنة مساء.