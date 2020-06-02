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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

حمدي الوزير: حالتي الصحية تحسنت كثيرًا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:52 م
حمدي الوزير
حمدي الوزير
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أكد الفنان حمدى الوزير، اليوم الثلاثاء، تحسن حالته الصحية بشكل كبير، وتعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا بعد معاناته من ذبحة صدرية وإجراء قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.

وقال الوزير في تصريحات صحفية: "الحمد لله حالتي الصحية تحسنت كثيرا، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي وسط أسرتي".

وتابع الوزير أنه لم يتحدد حتى الآن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد "سيف الله خالد بن الوليد"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يلتقي فريق المسلسل في جلسات عمل خلال الأيام المقبلة.

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