حمدي الوزير: حالتي الصحية تحسنت كثيرًا

أكد الفنان حمدى الوزير، اليوم الثلاثاء، تحسن حالته الصحية بشكل كبير، وتعافيه من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا بعد معاناته من ذبحة صدرية وإجراء قسطرة فى القلب وتركيب دعامة.وقال الوزير في تصريحات صحفية: "الحمد لله حالتي الصحية تحسنت كثيرا، وأقضي فترة النقاهة حاليا في منزلي وسط أسرتي".وتابع الوزير أنه لم يتحدد حتى الآن موعد بدء تصوير مسلسله الجديد "سيف الله خالد بن الوليد"، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يلتقي فريق المسلسل في جلسات عمل خلال الأيام المقبلة.