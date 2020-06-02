غلق كلي لمطلع الطريق الدائري بالوراق 5 أيام

أعلنت إدارة المرور، اليوم الثلاثاء، عن رفع كفاءة وصيانة الطريق الدائري "القوس الغربي" في المسافة المحصورة ما بين محور 26 يوليو حتى تقاطع طريق شبرا بنها الحر.وتضطر الإدارة العامة لمرور الجيزة إلى غلق مطلع الدائرى القادم من شارع القومية اتجاه الطريق الدائري في اتجاه أعلى مناطق الوراق لمدة 5 أيام تبدأ من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الأحد والعمل على مدار 24 ساعة.ولتيسير حركة المرور قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة بإجراء تحويلة مرورية بالمحاور التالية:-- القادم من شارع القومية السير إجباري يمينًا لمسافة "200" متر بالمسطح الموازي للطريق الدائري اتجاه الوراق.- السير يسارًا بنفق المعهد الديني أسفل الطريق الدائري.- السير يسارًا حتى الصعود أعلى الطريق الدائري اتجاه محور أحمد عرابي.- النزول إتجاه المنزل المؤدي إلى محور أحمد عرابي واستكمال السير حتى مسطح نفق أحمد عرابي وصولًا حتي ميدان سفاري بارك.- الدوران والعودة من ميدان سفاري بارك اتجاه مطلع الطريق الدائري اتجاه أعلى مناطق الوراق.وأهابت محافظة الجيزة بقائدي المركبات بالالتزام باللوحات المرورية بمحيط الأعمال والتعاون مع اللجان المرورية لتفادي التكدسات.