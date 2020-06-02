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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وصول 200 مصري من العالقين بالرياض لمطار القاهرة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 11:59 ص
مواطنين
مواطنين
فاتن غلاب
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استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، رحلة طيران استثنائية سيرتها شركة النيل للطيران، قادمة من مدينة الرياض على متنها 200 مصري من العالقين في المملكة العربية السعودية، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19". 

ووصلت رحلة شركة النيل للطيران رقم NP2232 المطار قادمة من العاصمة السعودية الرياض، وعلى متنها حوالي 200 مصري كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار.

في الوقت نفسه، قامت إدارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" على الركاب القادمين داخل صالة الوصول، قبل نقلهم إلى مناطق العزل المخصصة من قبل الدولة لعزلهم لمدة 7 أيام، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

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