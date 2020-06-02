مستوطنون يطردون فلسطينيين من أراضيهم في حماية الاحتلال ببيت لحم

طردت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء، مزارعين فلسطينيين من أراضيهم في قرية "كيسان" شرق بيت لحم، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.وقال أحمد غزال، نائب رئيس مجلس قروي كيسان، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن مستوطني "ايلي هناحيل"، و"معالي عاموس"، طردوا مزارعين من أراضيهم أثناء حراثتها بحجة أنه يتطلب منهم الحصول على تصريح خاص للدخول إليها، مشيرا إلى أن المزارعين لا يستطيعون دخولها وسط تهديدات المستوطنين.في سياق متصل، جرف مستوطن يهودي أراضي في تجمع "عرب المليحات" على طريق "المعرجات" شمال غرب مدينة أريحا؛ تمهيدا لإقامة جدار قرب التجمع.وأفاد سليمان مليحات، أمين سر حركة فتح في "المعرجات"، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن مستوطنا مسلحا جرف أراضي بمساحة 350 دونما، على الجهة الشرقية من مدرسة "بدو الكعابنة" الثانوية؛ لإقامة جدار يفصل البؤرة الاستيطانية عن التجمع.وأضاف أن الاحتلال ومستوطنيه يسعون إلى تهجير المواطنين من أراضيهم في التجمعات البدوية، على طريق "المعرجات"، من خلال عمليات هدم "البركسات" والمساكن، وملاحقة رعاة الأغنام؛ لصالح التوسع الاستيطاني.