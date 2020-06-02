ارتفاع إصابات كورونا في المكسيك لـ93435

أفاد المدير العام لقسم مكافحة الأوبئة في وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، بأن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت في البلاد إلى 93 ألفا و435 حالة بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 الآف و167 حالة.وذكرت صحيفة "إل يونيفرسال" المكسيكية على موقعها الإلكتروني أنه خلال الساعات الـ24 الماضية، تم تأكيد 2771 حالة إصابة جديدة بالفيروس و237 حالة وفاة.