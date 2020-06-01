وائل الإبراشى: كل مصلى سيدخل المسجد بسجادة الصلاة الخاصة به

كشف الإعلامي وائل الإبراشي، إنه علم أن القاعدة الجديدة التي ستضاف إلى فتح المساجد هي اصطحاب كل مصلى سجادة الصلاة الخاصة به، إلى جانب ارتداء الكمامة، ومراعاة التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى أنه لن يتم استخدام دورات المياه بالمساجد لأنها ناقلة للعدوى.وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "الاقتراح الآن والذي سيحدد بعد غدٍ في الاجتماع أنه كل مصلي سيأخذ السجادة الخاصة به مع مراعاة باقي الشروط السابقة.. المواطن سيدخل المسجد بسجادة الصلاة الخاصة به..لأن سجادة الصلاة ناقلة للعدوى عندما يصلي عليها أكثر من شخص".وأكد أن الحفاظ على أرواح المجتمع وصحته أمر ضروري وعليه لا يجب المزايدة على دور مصر في مواجهة كورونا، ودور العبادة، وعلى من يروج الشائعات من تركيا أن يعلموا أن مستهدفة بسبب قيمتها الكبيرة.