«الخدمة في زمن كورونا».. أحدث عظات الأنبا ديمتريوس

ألقى الأنبا ديمتريوس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بملوي وتوابعها بالمنيا، مساء اليوم الاثنين، عظة روحية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" لاجتماع الخدام بالإيبارشية.وحملت العظة الأحدث للأنبا ديمتريوس عنوان "الخدمة في زمن كورونا"، ويأتي ذلك في إطار حرصه على دعم خدام الإيبارشية روحيًا ومشاركتهم لقاءات أونلاين، خلال فترة تعليق الصلوات والاجتماعات الروحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستمر الكنائس القبطية الأرثوذكسية، في إطلاق فعاليات الاجتماعات والأنشطة الروحية أونلاين، وتنظم كل إيبارشية كافة خدماتها عبر الإنترنت، بما فيها إقامة فصول التربية الكنسية بجميع مراحلها العمرية، ومشاركة الشباب بعضهم البعض في إقامة اجتماعات الصلاة والتسبحة.وتحتفل حاليًا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بالخماسين المقدسة والتي تستمر حتى عيد العنصرة؛ والذي يحل في يونيو المقبل، ويسمى كل أحد من آحاد الخماسين المقدسة باسم مختلف.