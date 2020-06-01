الأنبا أنجيلوس يهنئ الأقباط بعيد دخول المسيح أرض مصر

تقدم الأنبا أنجيلوس أسقف كنائس شبرا الشمالية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برسالة تهنئة إلى الأقباط اليوم بمناسبة عيد دخول السيد المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر.واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم بهذه المناسبة من خلال قداس استثنائي، نظمته الكنائس مقتصرا على الكهنة والشمامسة ولا يتخطى أعدادهم الـ"6 " وفقًا لبيان المجمع المقدس في اجتماعه الأخير، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.وترأس البابا تواضروس الثاني، قداس عيد دخول المسيح والعائلة المقدسة أرض مصر، بكنيسة السيدة العذراء مريم بالمعادي، وذلك بمشاركة الأنبا دانيال أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمعادي، وسكرتير المجمع المقدس الحالي.