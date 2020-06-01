مصرع 2 وإصابة 5 سقطت فوقهم شرفة عقار بالمنتزه ثان

لقي شخصان مصرعهما بينهما طفلة، وأصيب 5 آخرين إثر سقوط شرفة عقار قديم بمنطقة العصافرة شرق الإسكندرية.وكانت قد تلقت غرفة عمليات حي ثان المنتزه، مساء اليوم الإثنين، إشارة تليفونية تُفيد بسقوط شرفة عقار ووقوع حالتي وفاة وخمس إصابات، وتحطم سيارة ميكروباص، وتوجه الدكتور ياسر الجندي رئيس حي ثان المنتزه يرافقه مدير عام الإدارة الهندسية ومهندس المنطقة ومسؤولي المنشآت الآيلة للسقوط ومسؤولي الحماية المدنية، إلى شارع عبدالحليم محمود بمنطقة العصافرة بحري محل الواقعة.وتبين من المعاينة على أرض الواقع أن الشرفة بالطابق الخامس عشر علوي، والشقة غير مأهولة بالسكان في الوقت الحالي نظرا لسفر مالكها، وتم إزالة الأجزاء العالقة بالشرفة من قِبل مسؤولي الحماية المدنية، فضلا عن وضع حواجز حديدية بمحيط العقار لحين استدعاء لجنة من كلية الهندسة غدا لمعاينة العقار والاطمئنان على الحالة العامة للعقار والأساسات لإتخاذ الإجراءات اللازمة.وتبين وجود حالتي وفاة بينهما طفلة، بالإضافة إلى وقوع 5 إصابات، وذلك أثناء سيرهم بالشارع، وتم تحويل الإصابات إلى مستشفي شرق المدينة ومبرة العصافرة، لتلقي الإسعافات اللازمة والاطمئنان على حالتهم الصحية، ولازالت المتابعة جارية.