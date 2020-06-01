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الإثنين 01 يونيو 2020 الموافق 09 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تنفي علاقة الرئيس بحزب «الأفلان»: رئيس كل الجزائريين

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:38 م
عبد المجيد تبون
عبد المجيد تبون
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قال بلعيد محند أوسعيد، الوزير المستشار للاتصال الناطق باسم الرئاسة الجزائرية، اليوم الإثنين، إن الرئيس تبون هو رئيس كل الجزائريين ولا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد.

وأضاف أوسعيد، في تصريحات له اليوم الإثنين، حول علاقة الرئيس تبون بحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، أن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد.

وأوضح أن الرئيس تبون، جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان"، ولم يترشح باسم الحزب للانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الماضي، والتي فاز بها الرئيس تبون.

وأشار إلى أن عبدالعزيز جراد، الوزير الأول (رئيس الوزراء)، سبق له أن استقال من حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن يعين في منصب الوزير الأول بعدة سنوات.

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