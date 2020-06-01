صفعة لأردوغان.. انضمام 150 ألف عضو لحزب «باباجان»

كشفت صحيفة "جون بويو" التركية عن تقدم 150 ألف شخص للعمل كمتطوعين في حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا)، برئاسة علي باباجان، من أجل تسريع عملية تنظيم وهيكلة صفوفه في المقاطعات والبلديات، تمهيدا للانتخابات المقبلة.وفقا لجريدة "جون بويو" التركية، فإن حزب (ديفا) يحاول تثبيت مكانه على الأجندة السياسية في تركيا، وتنظيم صفوفه بعد محاولات رجب طيب أردوغان وحليفه دولت باهتشلي، عرقلة ومنع حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل بمن خوض الانتخابات.وأوضحت الصحيفة التركية إن حزب (ديفا) سيرسل 18 فريقًا، كل فريق مُشكل من 5 أفراد؛ من أجل هيكلة الحزب في المقاطعات والبلديات من جديد.