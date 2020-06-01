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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة تطلق مبادرة «the clean blue» بشرم الشيخ

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:19 ص
مبادرة «the clean
مبادرة «the clean blue»
أريج الجيار
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أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوعي ومجهود الغطاسين العاملين بشرم الشيخ فى حماية البيئة، وتقييم التجربة للاستفادة منها فى الفترة المقبلة لعودة السياحة البيئية وفق الشروط الاحترازية.

تابعت وزيرة البيئة انطلاق مبادرة شباب الغطاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ (كلين بلو) لتنظيف قاع البحر فى الفترة من 30 مايو حتى 3 يونيو المقبل وذلك تحت رعاية محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارة البيئة ومحميات جنوب سيناء، وبالتنسيق مع وزارة الصحة وغرفة سياحة الغوص وكافة الجهات المعنية.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بهذه المبادرة لافتة أنها تعكس وعي العاملين بسياحة الغوص والقائمين عليها بأهمية الحفاظ على الحياة البحرية والتنوع البيولوجى كما تبرز نجاح برامج الوزارة فى دمج القائمين على الأنشطة البحرية والسياحة والشباب فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى، مؤكدة أننا قادرون معا على حماية البيئة والحفاظ على ثرواتها للأجيال القادمة.

واوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة "كلين بلو" تهدف إلى تنظيف قاع البحر بعدد من المواقع البحرية بمدينة شرم الشيخ من خلال الغوص الشاطئي للعاملين بسياحة الغوص وتحت إشراف وتنظيم القائمين على سياحة الغوص والمحميات الطبيعية ومختلف الجهات المعنية بالاضافة إلى تصوير وتحضير مواد علمية مصورة داخل وخارج المياه لاستخدامها في التسويق الإعلامي لمدينة شرم الشيخ داخل وخارج مصر مع العمل على تعميم هذه المبادرة لكل شواطئ المدينة وتصويرها وعرضها بوسائل الإعلام المختلفة لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجى وإظهار مدينة شرم الشيخ في صوره جديده للعالم أجمع.

وأكدت أن هذه المبادرة تعد خطوة أولى في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم وبعد توقف السياحة والأنشطة البحرية منذ بداية الأزمة، حيث يجري متابعة هذه الخطوة بكافة جوانبها البيئية والفنية والاحترازية بكل اهتمام للاستفادة من ذلك خلال المرحلة القادمة والنظر بشأن وضع بروتوكولات جديدة لمثل هذه الأنشطة في ظل هذه الظروف، كما يجري النظر بشأن توسعة أهداف المبادرة لتشمل توثيق ما يحدث خلال هذه الفترة من تغيرات بالبيئة البحرية لمقارنتها بسابقتها وتكوين قاعدة بيانات عن حاله الأحياء المائية بعد توقف الأنشطة البحرية لفترة طويلة بسبب فيروس كورونا المستجد مما سوف يدعم التسويق الخارجي والداخلي لمدينة شرم الشيخ ومواردها الطبيعية البحرية وما طرأ عليها من تغيرات إيجابية خلال فترة التوقف السابقة الأمر الذي يعد إضافة ذات أثر في التسويق للسياحة البيئية لدى الأسواق والأوساط السياحية المهتمة بذلك.

كما أكد القائمين على المبادرة والمشاركين بها التزامهم بكافة معايير السلامة والإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم وضع العديد من الضوابط والإجراءات الاحترازية بمعرفة الجهات المعنية للالتزام بها خارج الماء وأثناء تنفيذ النشاط، كما تم تحديد الحد الأقصى للغواصين المشاركين بـ 20 غواصا فقط يوميا وجميعهم من محترفي الغوص العاملين بمدينة شرم الشيخ.

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