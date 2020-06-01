السودان تحذف «هيدروكسي كلوركوين» من بروتوكول علاج كورونا

أعلنت وزارة الصحة السودانية حذف عقار "هيدروكسي كلوركوين" من بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا.وذكرت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، اليوم الاثنين، أن وزارة الصحة الاتحادية بالسودان، وجهت بحذف العقار من بروتوكول العلاج، بناء على النتائج العلمية التي تم نشرها مؤخرا وتوجيه منظمة الصحة العالمية، بإيقاف كل التجارب السريرية لعقار الهيدروكسي كلوركوين، لمعالجة كورونا كوفيد- ١٩.وطالب المنشور كافة مراكز العلاج والأطباء بإيقاف استخدام العقار فورًا مع الإستمرار على متبقى موجبات البروتوكول العلاجي.وسجل السودان ٥٠٢٦ حالة إصابة بفيروس كورونا، بينها ٢٨٦ وفاة، و١٤٢٣ حالة شفاء.