أحمد موسي: الإخوان وراء فيديو الـ200 جنيه المزورة

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو متداولا عن وجود ورقة عملة فئة 200 جنيه مزورة.وقال موسى خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد: "اللي عامل الفيديو ده إخواني مجرم خاين وكل ما جاء في الفيديو كذب ومفبرك وغير حقيقي".ولفت موسى إلى أن أوراق العملات تمر بـ5 مراحل على الأقل حتى يصرفها المواطن.وأردف موسى، أن أوراق العملات لا تخرج من ماكينة الصرافة إلا إذا كانت سليمة، موضحا أن هذه الشائعة الثانية التي يروجها الإخوان حول العملة، وكانت الشائعة الأولى أن مصر تطبع ورقة عملة فئة 500 جنيه.وأكد موسى أن الإخوان صنعوا ورقة عملة مزورة بهدف تشكيك المواطن في عملة بلده بعدما فشلوا في كل محاولاتهم خلال الفترة الماضية.