إسلام إبراهيم لـ كاملة أبوذكري: «عايز أشتغل معاكي تاني»

وتابع أنه كان خائفا من المشاهد «التراجيدي»، ولهذا كان يبحث عن حزن منفرد يخص الشخصية التي ينفذها فقط.





قال الفنان الشاب إسلام إبراهيم، إنه كان يحلم بالعمل مع المخرجة كاملة أبوذكري، وهو ما تحقق عن طريق مشاركته في مسلسل «بـ100 وش» بشخصية «حمادة»، لأنها تجعل الفنان يعيش في الشخصية بشكل كبير.وأضاف إبراهيم، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، اليوم، على قناة CBC، أن مفتاح كاملة أبوزكري هو الصدق، ولهذا كان المسلسل واقعيًا بشخصياته المختلفة، وأن كل عمليات النصب التي حدثت في المسلسل حقيقية، كما وجه رسالة إلى المخرجة أثناء مداخلتها الهاتفية بالبرنامج، قائلا: «متسبنيش بقى وعايز أشتغل معاكي تاني».وأكد الفنان أنه عندما ينضم إلى عمل يحرص على معرفة كواليس الشخصية والأداء المطلوب حتى يقدم الشخصية بشكل مناسب، وأنه كان سعيدًا بردود الأفعال التي وجدها من جانب الجمهور مع عرض المسلسل.