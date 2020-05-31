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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوبا تسجل 20 حالة إصابة جديدة بكورونا

الأحد 31/مايو/2020 - 08:40 م
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الكوبية، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 2045، مشيرة إلى أنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء برنسا لاتينا الكوبية في نسختها باللغة الإنجليزية عن الوزارة قولها في بيان إن الحالات العشرين الجديدة تم تسجيلها كلها في العاصمة هافانا وإن 18 من المصابين لوحظت عليهم أعراض مرض كوفيد-19.

وأضافت الوزارة، أن عدد الوفيات استقر عند 83 حالة، مشيرة إلى أن معدل الوفاة تبلغ 4.05 في المئة من إجمالي عدد المصابين، وأشارت الوزارة إلى أن 14 مريضا غادروا المستشفى بعد أن تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من المرض إلى 1809.

وأوضحت الوزارة، أنه خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تم جمع 2151 عينة من مختلف أنحاء كوبا لفحصها ليبلغ إجمالي العينات المجموعة منذ بداية ظهور الفيروس إلى 105274.

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