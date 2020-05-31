«صحة الشرقية»: تعافي 10 من كورونا وخروجهم من مستشفيات العزل والإجمالي 116

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عن خروج ١٠ حالات شفاء بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، من مستشفيات العزل بالمحافظة.وخرجت ٣ حالات من مستشفى العزل بالزقازيق، و٤ حالات من مستشفى العزل بفاقوس، و٢ حالة من مستشفى الصدر، وحالة من مستشفي حميات الزقازيق، ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الشفاء إلى ١١٦ بالمحافظة حتى الآن منهم ١٠٠ حالة بعزل الزقازيق، ٦ حالات بالصدر، ٧ بعزل فاقوس، ٣ بحميات الزقازيق.وأوضح وكيل الوزارة، أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، بعد إجراء المسحة الثالثة لهم، وخضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.وأشار إلى تحسن الحالة الصحية للعديد من الحالات الإيجابية بمستشفيات العزل بالمحافظة منذ بدء العمل بهم وخروجهم لقضاء فترة العزل المنزلي، مع المتابعة الدورية، وسحب العينات اللازمة لهم، ليصل بذلك إجمالي الحالات إلى ١٤٢ حالة خروج.وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضى بالمحافظة.