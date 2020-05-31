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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مصر
السيسى يهنئ رئيس كرواتيا باليوم الوطني
الأحد 31/مايو/2020 - 01:03 م
السيسي
أ ش أ
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بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلاده.
الكلمات المفتاحية
كرواتيا
عبدالفتاح السيسي
السيسي
الرئيس السيسي
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