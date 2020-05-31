السيسى يهنئ رئيس كرواتيا باليوم الوطني

بعث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لبلاده.