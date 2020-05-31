وزير النقل يتفقد العمل بمشروع القطار الكهربائي بـ3 مواقع

تفقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ مشروع القطار الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان"، حيث بدأت الجولة بتفقد محطة عدلي منصور التبادلية ثم متابعة محطات وجسر المشروع حتى محطة العاصمة الإدارية.واطلع الوزير على معدلات التنفيذ، حيث وصلت النسبة الكلية للمشروع ٢٩٪ وذلك بعد أن بلغ معدل إنجاز الأعمال المدنية بمحطات القطار الكهربائي ٢٥٪ من النسبة المستهدفة، حيث تم الانتهاء مما يقرب من ٣٣٪ من أعمال الكبارى بالمشروع و٧٠٪ من أعمال الأنفاق ١٥،٩٪ من أعمال جسور السكة ونحو ١٢،٥٪ من أعمال إنشاء ورشة الصيانة للقطار الكهربائي.وأكد الوزير خلال الجولة على أهمية المشروع، حيث سيسهم في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بهذه المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك المساهمة في زيادة النمو وتطور المجتمعات العمرانية الجديدة سكنيًا وتجاريًا وصناعيًا.وأوضح أن مشروعات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي لها أهمية كبيرة في تعظيم منظومة النقل الجماعي، لافتًا إلى أن منطقة محطة عدلي منصور ستكون نموذجًا للنقل متعدد الوسائط، حيث ستجمع بين الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي وخط سكة حديد عين شمس السويس.وأشار إلى أنه سيتم التنسيق مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الطيران المدني والإدارة العامة للمرور والنقل العام والجهات الأخرى فيما يتعلق بتنفيذ مسارات خطوط "shuttle bus" من محطة عدلي منصور حتى المطار.وأكد الوزير استمرار اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة في كافة مواقع العمل بمشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات مترو الأنفاق وذلك للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.يذكر أن أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة بمشروع القطار الكهربائي "السلام العاصمة الإدارية الجديدة العاشر من رمضان" تقوم بتنفيذها شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، ويبلغ طول مسار القطار الكهربائي ٧٠ كم ويشمل إنشاء ١٢ محطة على طول المسار، كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ ٦ كباري ونفقين اثنين للقطار الكهربائي، بالإضافة إلى إنشاء ٤ كباري للسيارات لخدمة المدن الجديدة.وسيجري مد خط القطار الكهربائي جنوب العاصمة الإدارية بطول ١٤ كم ليصل إلى المدينة الرياضية العالمية، حيث سيتم إنشاء ٣ محطات في هذه المسافة، ليصل بذلك إجمالي طول مسار القطار الكهربائي إلى ٨٤ كم وعدد المحطات إلى ١٥ محطة.