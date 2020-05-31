وفاة مصاب بكورونا في الأنبار العراقية

أعلن مصدر بوزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، وفاة رجل مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في محافظة الأنبار.وقال المصدر - في تصريح لقناة " السومرية نيوز"، إن رجلا مسنا مصابا بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19 " توفي اليوم في قضاء "الخالدية " بمحافظة الأنبار، وأن المتوفي كان يعاني من عجز بالقلب والكلى.وكانت صحة محافظة "الديوانية " قد أعلنت في وقت سابق اليوم، تسجيل ثماني إصابات جديدة بفيروس "كورونا " في المحافظة.وقالت الدائرة - في بيان لها - إنه تم تسجيل ثماني اصابات جديدة بفيروس "كورونا" في المحافظة، بعد أن ظهرت نتائج الفحص المختبري لهم والتي كانت موجبة، وتم نقلهم إلى الحجر الصحي.