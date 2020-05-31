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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

15 يونيو.. بدء نقل آلاف المصريين العالقين بالأردن

الأحد 31/مايو/2020 - 05:43 ص
المصريين العالقين
المصريين العالقين
محمود السعدى
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تبدأ شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" التابعتين لوزارة الطيران المدني، فى تسيير جسر جوي بين مطاري القاهرة وعمان؛ لنقل آلاف المصريين العالقين بالمملكة الهاشمية الأردنية بداية من 15 يونيو القادم.

ويأتي ذلك وفقا لتوجهيات وتعليمات القيادة السياسية بنقل آلاف المصريين العالقين بالخارج، والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، عقب تفشى وانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

ومن المقرر أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية المتبعة في تلك الظروف، بمرحلتي السفر والوصول، حيث سيتم الكشف الطبي على الركاب فور وصولهم، باستخدام أحدث الأجهزة والماسحات الطبية بإدارة الحجر الصحي بمطار القاهر، بقيادة الدكتور حازم حسين.

وعقب انتهاء إجراءات الوصول سيتم نقلهم مباشرة إلى مناطق العزل المخصصة لهم من جانب الدولة، والتى ستسغرق 7 أيام فقط؛ للتأكد من عدم حملهم الوباء.

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