لأول مرة.. عدد المتعافين اليومى من «كورونا» بالسودان يتخطى المصابين

تخطى عدد المتعافين الجدد من فيروس كورونا المستجد بالسودان مثيله من المصابين، للمرة الأولى، منذ ظهور المرض في السودان في منتصف شهر مارس الماضي.وأظهر التقرير اليومي لوزارة الصحة السودانية، تسجيل ٢٧٩ إصابة جديدة بكورونا، يومي الخميس والجمعة، فيما أحصى التقرير ٤٥٧ حالة تعافي في اليومين.وارتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٤٨٠٠حالة، بينها ٢٦٢ وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى ١٢٧٢ شخصًا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.