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الأحد 31 مايو 2020 الموافق 08 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلات الجيش الليبى تستهدف تمركزات الحشد المليشياوى فى بوقرين

الأحد 31/مايو/2020 - 04:48 ص
مقاتلات الجيش الليبى
مقاتلات الجيش الليبى
عبير سليم
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أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني الليبي، قبل دقائق، عن أن مقاتلات السلاح الجوي استهدفت عبر سلسلة من الضربات الجوية بدأت من صباح السبت، عددًا لتمركزات مجموعات الحشد المليشياوي المدعوم تُركيا في محيط منطقة بوقرين التي تقع على بعد 118 كم جنوب مصراته غرب البلاد.

وأضافت الشعبة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " كما استهدفت مواقع خصصتها هذه المجموعات لتخزين الأسلحة والذخائر والعربات والآليات في مناطق وادي زمزم والقداحية ومزارع النهر والقداحية والهيشة.

هذا، وفي وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أنه في يومها السادس تتصدى لهجوم الحشد المليشياوي المدعوم من تركيا في محاور عين زارة والرملة وكوبري المطار وتكبدهم عددًا من القتلى وتقوم بأسر عددٍ من المرتزقة كما قامت بغنم آليات.

ونوهت إلى أن الاشتباكات مُستمرّة، ولم تتوقف في محور كازيرما لليوم السادس على التوالي.

الشتباكات قوية جدًا، ومن المتوقع استمرار المعارك تنفيذًا لمخطط تركيا التي تواصل دعمها بالمرتزقة.

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