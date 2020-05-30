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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

رئيس «السكة الحديد» يكشف سبب تكدس المواطنين في بعض المحطات

السبت 30/مايو/2020 - 11:01 م
تكدس المواطنين
تكدس المواطنين
سناء إسماعيل
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علق المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، على مشاهد تكدس المواطنين اليوم السبت، في بعض محطات قطار الصعيد، قائلا إن هذا المشهد مؤقت نظرا لتوقف الحركة لمدة أسبوع خلال أجازة عيد الفطر المبارك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وكشف خلال مداخلة هاتفية لأحد البرامج التلفزيونية، عن أن وزارة النقل منذ السادسة صباحًا تتابع حركة القطارات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بارتداء الركاب للكمامات، لافتا إلى أن هناك التزاما من قبل المواطنين بنسبة 95%.

وأوضح أن شركات المترو وفرت كمامات مع شبابيك التذاكر لشرائها مع التذكرة كاشفًا عن أن ثمن الكمامة ثلاثة جنيهات وهو سعر زهيد، مشيرًا إلى أن الإشراف على تطبيق تلك الإجراءات هي شرطة النقل التي تتولى التنبيه على الركاب ومن لا يملك الكمامة يعاد للشباك لشرائها ومن يخالف ذلك ويصر على عدم الارتداء يحرر له محضر ويحال للقضاء.

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