رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الاتصالات يكشف سبب عدم رد «105» على اتصالات حالات كورونا

السبت 30/مايو/2020 - 09:47 م
الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دور جهاز الاتصالات تعاظم في ظل جائحة كورونا، حيث زاد الطلب عليه كثيرا.

ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماع له باستمرار العمل على هذه الوتيرة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.

وأوضح وزير الاتصالات، أن عدم الرد على "105" الخاص باستقبال الاستفسارات عن الإصابة بفيروس كورونا ناتج عن ضغط الاتصالات على الخط، لافتا إلى أن عدد القائمين على الخط 450 فردا، وستتم زيادتهم.

ولفت إلى أن البديل عن الخط هو التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة، ويمكن من خلاله للمواطن توجيه الأسئلة والتفاعل مع التطبيق، ومن ثم توجيهه إلى الطريقة الأنسب.

وجرى تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، اليوم السبت، و34 حالة وفاة، وخروج 182 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 23449 حالة من ضمنها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس مودة الأدهم «فتاة التيك توك»

«الصحة» تناشد المتعافين من كورونا التبرع ببلازما الدم

تحرير أول مخالفة لعدم ارتداء كمامة بدمياط

الصحة: 34 وفاة و1367 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

جنازة الفنان الراحل حسن حسني

image description

التزام المواطنين بارتداء الكمامة في القطارات

image description

حيوانات «حديقة الجيزة» تفتقد زوارها

image description

الهدوء يسيطر على «كورنيش القاهرة»

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

الأكثر قراءة

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

الصف الثالث الإعدادى.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الإسكندرية وباقي المحافظات Nategtk

وزيرة التخطيط: زيادة «تاريخية» للمعاشات يوليو المقبل

وزيرة الصحة: لا نستطيع معرفة موعد ذروة كورونا

إنفوجراف

image description

نشرات الشركات المدرجة في المؤشر الرئيسي للبورصة (إنفوجراف)

image description

طبيب أمراض صدرية: تفاوت ملحوظ فى أعراض الإصابة بفيروس كورونا

image description

مرتزقة أردوغان.. رموز الإرهاب في قبضة الجيش الليبي

image description

5 وجوه تسحب البساط من الرئيس التركي

أيام زمان

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

فايزة أحمد.. شيخ ضرير علمها العزف وغنت تحت تهديد بالقتل

«العائلة».. المسلسل الوحيد الذي تابعه مفتي الجمهورية الأسبق في رمضان

"هتمشي بزعزوعة قصب".. موقف طريف وراء استقالة ماري منيب من فرقة الريحاني

نجم الساعة

محمود المليجي.. طالب صباحًا نشال ظهرًا والأستاذ رآه في القيود ولم يضمنه

الصحة

نتائج «مشجعة» لعقار يعالج الروماتيزم في محاربة كورونا

شرب السوائل الباردة أثناء الدورة يمكن أن يصيب بالسرطان

دراسة: مرضى السرطان أكثر عرضة للإصابة بكورونا

«الصحة العالمية» تمنح دواء روسيًا اسمًا دوليًا

منوعات

شباب يحوّلون عرب راشد إلى تحفة فنية (صور)

استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي عبر المصرية للاتصالات وطرق السداد

طائرات بدون طيار لنقل أدوية علاج السرطان للمرضى برواندا

371 مليون سنة.. باحثون يحددون تاريخ أعرق غابة بالصين

مقالات الرأي
ماجد حبته
عشم الإخوان فى كورونا
مؤمن المحمدي
هنا القاهرة
ماجد حبته
لا حصانة لشبكات التواصل
صفاء النجار
«جواى».. كلمة السر فى الوصفة الصينية لمواجهة «كورونا»
المزيد

الثقافة

يا رفاق.. ولا رفاق

قطرات الماء

ثلاث قصائد

حب غير عادل