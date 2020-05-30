وزير الاتصالات يكشف سبب عدم رد «105» على اتصالات حالات كورونا

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن دور جهاز الاتصالات تعاظم في ظل جائحة كورونا، حيث زاد الطلب عليه كثيرا.ولفت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه خلال اجتماع له باستمرار العمل على هذه الوتيرة، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات.وأوضح وزير الاتصالات، أن عدم الرد على "105" الخاص باستقبال الاستفسارات عن الإصابة بفيروس كورونا ناتج عن ضغط الاتصالات على الخط، لافتا إلى أن عدد القائمين على الخط 450 فردا، وستتم زيادتهم.ولفت إلى أن البديل عن الخط هو التطبيق الذي أطلقته وزارة الصحة، ويمكن من خلاله للمواطن توجيه الأسئلة والتفاعل مع التطبيق، ومن ثم توجيهه إلى الطريقة الأنسب.وجرى تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، اليوم السبت، و34 حالة وفاة، وخروج 182 من المصابين من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 23449 حالة من ضمنها 5693 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.