رئيس اللجنة العلمية بـ«الصحة» يكشف عن موعد انخفاض إصابات «كورونا»

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن الأسبوعين المقبلين سيشهدان أرقامًا أعلى في أعداد الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد- 19" ثم تعود للانخفاض مرة أخرى.وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم"، المذاع عبر فضائية "أون": "أنه لا ينصح بتأجيل امتحانات الثانوية العامة، وإنما يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، وإجراء الامتحانات في مساحات واسعة، وارتداء جميع الطلاب الماسكات".وأردف: "ابني في الصف الرابع بكلية الطب، وأرى أن يكملوا الامتحانات".يشار إلى أن وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا، اليوم السبت، و34 حالة وفاة، وخروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر هو 23449 حالة من ضمنهم 5693 تم شفاؤهم وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و913 حالة وفاة.