إحالة 20 مخالفة بناء في حى أول طنطا للنيابة العسكرية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، التصدى بكل حزم وحسم لجميع أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن.وأوضح عادل داوود رئيس حي أول طنطا أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء في حي أول طنطا للنيابة العسكرية، استمرارا لتوجيهات محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات الموسعة لضبط البناء العشوائي المخالف للقانون.وأضاف داوود، أنه تم إزالة فورية لدور تاسع علوي على مساحة 130 مترا امتداد شارع النادي من السريع، خلال الحملة الموسعة التي تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.