مقتل 15 شخصًا جراء هجوم مسلح على قافلة تجار شمال بوركينا فاسو

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم السبت، عن مقتل 15 شخصا على الأقل، جراء هجوم شنته مجموعة من المسلحين على قافلة تجار بشمال البلاد.وذكرت وزارة الاتصالات، في بيان، أن الهجوم الذي نفذه مسلحون مجهولون، ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عنه، أسفر عن مقتل 15 شخصا وأسقط عددا من المصابين، إضافة إلى وجود كثير من المفقودين، واصفة الهجوم بـ"الجبان".وأوضحت أن الهجوم نفذ في محافظة "لوروم"، وأن القافلة كانت متجهة من مركزها مدينة تيتاو إلى قضاء سولي، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الهجوم الذي استهدف مدنيين، بينهم أطفال ونساء، يُذكر بأهمية الجهود الرامية إلى ضمان الأمن، التي تبذلها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في كل أنحاء البلاد.وتحارب حكومة بوركينا فاسو المسلحين المتشددين، الذين لهم صلات بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" منذ عام 2017.