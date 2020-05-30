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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: 50% من مصابى كورونا يصلون المستشفيات فى حالة متأخرة جدًا

السبت 30/مايو/2020 - 05:15 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
رباب الأهواني
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن 50% من المصابين بفيروس كورونا يصلون للمستشفيات في حالة متأخرة جدًا.

وناشدت "هالة"، خلال حوارها مع مراسل الفضائية المصرية من غرفة الأزمات لمواجهة فيروس كورونا، اليوم السبت، أي مواطن يشعر بأعراض الإصابة بفيروس كورونا سواء كانت أعراضا تنفسية أو إسهالا أو ارتفاعا في درجات حرارة يعتبر نفسه مصابا بكورونا، مشددة على أن الـPCR لم يعد الوسيلة الوحيدة للكشف عن الإصابة بكورونا، والأعراض وتحليل الدم والأشعة على الصدر كافية جدًا للتشخيص وتقديم العلاج.

وتابعت وزيرة الصحة والسكان أن علاج كورونا متوفر بـ376 مستشفى، و5 آلاف و400 وحدة صحية، و1000 قافلة طبية تجول جميع محافظات الجمهورية.

ولفتت هالة زايد، إلى أنه تم انضمام 320 مستشفى لعزل مصابي كورونا بـ30 ألف سرير إضافي، والسعة السريرية ما زالت موجودة، وهناك مستشفيات كبيرة لم تدخل الخدمة وهي متفرعة للحالات الحرجة وجراحات القلب والغسيل الكلوي وخلافه.

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