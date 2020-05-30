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السبت 30 مايو 2020 الموافق 07 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

طقس الأحد معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. القاهرة 30

السبت 30/مايو/2020 - 02:02 م
طقس
طقس
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، غدا الأحد، معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 30 19
الإسكندرية 26 18
وادى النطرون 28 18
طنطا 28 19
شبين الكوم 28 18
دمنهور 27 19
بلطيم 25 19
مطروح 24 17
السلوم 29 16
سيوة 32 17
بورسعيد 23 18
دمياط 23 19
الزقازيق 29 19
المنصورة 29 19
الإسماعيلية 29 16
السويس 28 17
العريش 24 17
رفح 24 18
رأس سدر 27 20
نخل 27 12
نويبع 31 22
طابا 28 17
كاترين 26 13
الطور 27 21
شرم الشيخ 30 19
الغردقة 29 20
مرسى علم 31 24
الفيوم 32 18
بنى سويف 32 18
المنيا 32 18
أسيوط 33 19
سوهاج 34 20
قنا 36 21
الأقصر 37 23
أسوان 37 25
ادفو 37 24
أبوسمبل 35 24
الوادى الجديد 34 22
شلاتين 32 25
أبو رماد 32 24
حلايب 30 26
رأس حدربة 31 25

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