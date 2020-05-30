طقس الأحد معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. القاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود الطقس، غدا الأحد، معتدلا نهارا على القاهرة والوجه البحري ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويسود طقس لطيف على السواحل الشمالية نهارا ومائل للبرودة ليلا والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة نهارًا على شمال الصعيد والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة ومائل للبرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.كما يوجد نشاط رياح على جنوب سيناء مما يؤدي إلى اضطرب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى والذى يجلب كتلة هوائية قادمة من شمال البحر المتوسط.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 30 19الإسكندرية 26 18وادى النطرون 28 18طنطا 28 19شبين الكوم 28 18دمنهور 27 19بلطيم 25 19مطروح 24 17السلوم 29 16سيوة 32 17بورسعيد 23 18دمياط 23 19الزقازيق 29 19المنصورة 29 19الإسماعيلية 29 16السويس 28 17العريش 24 17رفح 24 18رأس سدر 27 20نخل 27 12نويبع 31 22طابا 28 17كاترين 26 13الطور 27 21شرم الشيخ 30 19الغردقة 29 20مرسى علم 31 24الفيوم 32 18بنى سويف 32 18المنيا 32 18أسيوط 33 19سوهاج 34 20قنا 36 21الأقصر 37 23أسوان 37 25ادفو 37 24أبوسمبل 35 24الوادى الجديد 34 22شلاتين 32 25أبو رماد 32 24حلايب 30 26رأس حدربة 31 25