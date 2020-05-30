بالكمامة.. عودة الحياة تدريجيًا في محاكم الإسكندرية

عادت الحياة تدريجيًا من جديد للعمل داخل القاعات بمجمع محاكم الإسكندرية بمنطقة المنشية، اليوم السبت، بعد توقفها ونظر جلسات الجنح والجنح المستأنف، التي تم تأجيلها خلال الفترة الماضية، واستقبال الجمهور والموظفين، وإلزام جميع الموجودين داخل المحكمة بارتداء الكمامة إجباري للعاملين وأمناء السر وسكرتارية الجلسات، وطاقم الحراسة الخاص بمداخل المحكمة.وكذلك المتقاضين والمحامين، حيث منعت قوات حرس المحكمة دخول الأشخاص إلى مقر المحكمة دون ارتداء الكمامات؛ وذلك للوقاية من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد لرواد المحكمة، نفاذًا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.وكان قد شهد مجمع محاكم ونيابات الإسكندرية، اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية والسلامة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بجميع قاعات وغرف المحكمة الابتدائية، وذلك بمناسبة بدء تشغيل العمل تدريجيًا اعتبارًا من اليوم، واستقبال الجمهور والموظفين للبدء في العمل في نظر القضايا داخل القاعات.كان مصدر قضائي، قال إنه تم التشديد علي ارتداء الكمامات، وإعطاء التعليمات لقوات حرس المحكمة بعدم دخول الأشخاص إلى مقر المحكمة دون ارتداء الكمامات وذلك للوقاية من انتقال فيروس كورونا لرواد المحكمة، نفاذا لتعليمات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.كان المستشار عمر مروان وزير العدل، أكد أن الوزارة عكفت على اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا"، من خلال تأجيل الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، وأن تكون دون حضور الجمهور، مع متابعة المواطنين والمحامين لمعرفة المواعيد.وأشار إلى أن الوزارة بدأت عمليات التعقيم وتطهير المحاكم، حيث يتردد عليها آلاف المواطنين يوميًا، واصدر توجيهاته لإدارة التفتيش القضائي بالوزارة، بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، لمراجعة جميع الإجراءات والاحتياطات اللازمة الخاصة بالنظافة والسلامة والصحة العامة في جميع المحاكم، للوقاية من فيروس "كورونا".