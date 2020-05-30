الاحتلال يقتل شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة في القدس

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، بدم بارد على قتل شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، يدرس في مؤسسة البكرية الوين للتعليم الخاص في القدس المحتلة.وأضافت "وفا" أن قوات الاحتلال تركت الشاب ينزف على الأرض ومنعت أي أحد من الاقتراب منه، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.وادعت قوات الاحتلال أنها اشتبهت بأن الشاب الجلاد كان يحمل مسدسًا، وتبين لها فيما بعد أنه لم يكن مسلحًا، وأنها فتحت تحقيقًا.