«الحج والعمرة» تعلن استمرار تعليق الرحلات بالسعودية

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» استمرار قرار تعليق الرحلات لحين إشعار أخر.وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية: «بموجب قرارات القيادة الرشيدة لتطبيق الإجراءات المرحلية للعودة للحياة الطبيعية، تؤكد وزارة الحج والعمرة استمرار تعليق العمرة والزيارة في الفترة الحالية وستتم المراجعة الدورية لذلك وفق مسار الجائحة والتوصيات الصادرة من اللجنة المختصة، حمى الله الجميع من هذه الجائحة».