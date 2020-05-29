ترامب يعلن نهاية علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن العلاقات مع الصين، إن خطوات تتخذها بلاده لها علاقة بالوضع المقلق في هونج كونج.وأضاف ترمب، في مؤتمر صحفي: "اليوم أتحرك لحماية أسواقنا المالية من الصين"، مضيفًا أن الصين تجسست طوال سنوات لسرقة اختراعاتنا.وتابع، أن الصين تتحكم بمنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أن تغطية الصين على فيروس ووهان تسبب بجائحة عالمية.وأكد ترامب، أن بلاده ستنهي المعاملة الخاصة لهونج كونج بسبب الصين، مؤكدًا: "سنفرض عقوبات على مسؤولين متورطين في علاقات مع الصين في هونج كونج"فيما أشار: "سنتخذ إجراءات ومراجعات للشركات الأميركية في هونج كونج، معلنًا في الوقت نفسه نهاية علاقة واشنطن مع منظمة الصحة العالمية".وقال ترامب، إن قانون الأمن الذي أقرته الصين في هونج كونج انتهاك سافر ومأساة للشعب هناك، معلنًا بتوجيه بحماية المستشثمرين والشركات الأمريكية من انتهاكات الصين.وأضاف: "علينا حماية التقدم التكنولوجي الأميركي الذي انتهكته الصين، بكين تدعي ملكيتها للعديد من المناطق في بحر الصين الجنوبي".