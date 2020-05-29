سامي مغاوري: المليجي علمني كيف أضرب الممثلين بالقلم

قال الفنان سامي مغاوري، إن المشاهد الدرامية كانت تصور قديما في حضور جميع الممثلين والمشاركين في العمل، بعكس ما يحدث الآن.وأضاف مغاوري، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إنه تعلم الكثير من الفنانين العمالقة وكان لهم فضل عليه، مردفا: "أمينة رزق وصلاح السعدني وقفوا جنبي، ومحمود المليجي علمني إزاي أقرأ وأبقى موسوعي وأركز في الشغل".وروى موقفا أنقذه فيه محمود المليجي، بعدما أعاد تصوير المشهد 7 مرات، ولم ينجح، وقال مغاوري: "كان فيه مشهد بضرب ممثل بالقلم، وموقع التصوير مليان فنانين وكومبارس، وأنا مش عارف أضربه، عدنا المشهد 7 مرات، لحد ما جه محمود المليجي علمني إزاي أضرب ممثل بالقلم من غير ما أوجعه ولا أؤلمه".وشارك مغاوري مؤخرا في مسلسل "اللعبة" بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، محمد ثروت، مي كساب، ميرنا جميل، وعارفة عبدالرسول، سيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، وأشرف على الكتابة فادي أبوالسعود، وإخراج معتز التوني.