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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

تركت زوجها من أجل عيون منير مراد.. أسرار في حياة الفنانة سهير البابلي

الجمعة 29/مايو/2020 - 08:10 م
سهير البابلي
سهير البابلي
ايهاب مصطفى
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الكثير من الأسرار في حياة المشاهير، وبعض هؤلاء المشاهير صرح بأسراره لمجلات فنية مثل الشبكة والكواكب والموعد ونورا وصباح الخير وغيرها.

وفي لقاء مع مجلة الشبكة اللبنانية صرحت النجمة سهير البابلي بأهم اسرارها، وكان ذلك في عدد ديسمبر من عام 1967، وكانت أسرار سهير البابلي كالتالي..

-من مواليد فارسكور بدمياط 1939، وتزوجت لأول مرة وهي في الـ14 من عمرها.

-أول زوج لها كان محاميًا ووقع الطلاق بينهما بعد عشر سنوات زواجا بسبب وقوعها في حب منير مراد.

-بدأت حياتها الفنية وعمرها 17 عاما.

-سهير البابلي تقدس الحب وتؤكد أنه لا معنى للحياة بدون الحب، وتحب بيتًا من الشعر يقول" إن أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى قم فاعتلف تبنًا فأنت حمار".

-على عكس الممثلات كانت البابلي تقول إنها عملت مع مخرجين فالصو ومنتجين فالصو وإن السينما لم تصعد بها مثل الباقين وإنما هبطت بها إلى أسفل.

-كانت أمنيتها أن تمثل دور أودري هيبورن في فيلم سيدتي الجميلة.

-أفضل أكلة تحبها هي الفراخ بالمكرونة البشاميل "نجرسكو".

-كانت تحب لعب الورق وأفضل ألعابها هو الكومي"البصرة".

-كانت تحب أودري هيبورن وسوزان هيوارد وشيرلي ماكلين، وتتمنى أن يأتي اليوم الذي تصرح فيه نجمات هوليوود بأن أفضل النجوم في الشرق هي سهير البابلي.

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