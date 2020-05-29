رئيس حزب تونسي: لن نسمح بأن تصبح تونس ولاية عثمانية جديدة

شدد رئيس "حزب مشروع تونس"، على ضرورة أن تتفق القوى السياسية في تونس على مواجهة التهديدات التركية، وفق لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وأضاف رئيس "حزب مشروع تونس: "انتهى عهد التدخلات العسكرية ولن نسمح بأن تصبح تونس تحت وصاية عثمانية جديدة، متهمًا تركيا بتهديد وزعزعة استقرار تونس".وأكدت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، أن النظام التركي يريد تسويق مزاعم كاذبة لزعزعة الاستقرار في تونس، وهي مزاعم "واهية" الغرض منها استعمال تونس في حروب الإخوان التدميرية.ويرى مراقبون أنه في سياق هذه السياسة تنشط صفحات إعلامية الممولة من تركيا لتشويه خصوم الإخوان والشخصيات الوطنية التونسية، وصل حد تهديد قيادات سياسية بالقتل والتصفية.